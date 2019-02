Bjøntegaard og Tandrevold nummer fem i mixedstafett

sport

Med totalt seks ekstraskudd ble Norge til slutt slått med ett minutt og sju sekunder av Italia. Lukas Hofer og Dorothea Wierer kunne sammen juble for seier i verdenscupen.

– Det var spennende å prøve det. Jeg tror også andre syntes det var spennende å se på, sa Bjøntegaard til NRK etter løpet.

Individuell mixedstafett fungerer slik at en kvinne- og en herreløper går to etapper hver. Bjøntegaard åpnet for Norge og brukte ett ekstraskudd på de to første skytingene, før han sendte ut Tandrevold.

Hun trengte også ett ekstraskudd på sine to skytinger, og Bjøntegaard ble sendt ut på tredje etappe 41,4 sekunder bak ledende Italia, som hadde ett ekstraskudd mer enn Norge etter fire av totalt åtte skytinger.

Bjøntegaard klarte ikke hente nevneverdig inn på Hofer og østerrikske Simon Eder i tet, og med en bom på liggende og en på stående var Norge 41,8 sekunder bak Østerrike, Italia og Estland før den siste vekslingen.

Tandrevold bommet én gang på liggende og én på stående, og hun kunne fint lite gjøre noe med Dorothea Wierer og Italia i tet. Italieneren rykket ifra Lisa Theresa Hauser før siste skyting, skjøt fullt hus på siste stående og økte på sisterunden.

Italia vant 22,9 sekunder foran Østerrike. Frankrike med Antonin Guigonnat og Julián Simón ble nummer tre. Det ble spurtoppgjør mellom tyske Franziska Preuss og Tandrevold, og der var førstnevnte sterkest. Dermed ble Norge nummer fem.

(©NTB)