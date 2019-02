Kjempenedtur for Kristoffersen i VM-slalåmen: – Ikke bra nok

sport

Hirscher hadde full kontroll i VM-avslutningen i Åre. Superstjernen tok gullet 65 hundredels sekund foran landsmannen Michael Matt, mens Marco Schwarz sørget for tre østerrikere på pallen.

Det var Hirschers sjuende VM-tittel i karrieren. Han tangerte samtidig legenden Ingemar Stenmark med sine tre gull i slalåm.

For Kristoffersen ble ikke slalåmrennet slik han hadde sett for seg. Han ble nummer åtte, over ett sekund bak Hirscher. 24-åringen lå på 6.-plass etter første omgang, men øynet likevel medalje.

Må ta flere steg

Men nordmannen fikk det heller ikke til å stemme i finaleomgangen, kjørte inn til tredjeplass og ble til slutt nummer åtte. Han var 36 hundredeler bak bronsen.

– Jeg tar innpå Hirscher, men det hjelper ikke når han er 1,7 sekunder foran etter første omgang. Det er ikke annet å gjøre enn å innrømme at slalåmen min per dags dato er for dårlig, sa Kristoffersen til NTB.

Han fortalte videre om at han har jobbet med den tekniske biten den siste tiden.

– Jeg er selvfølgelig litt skuffet over en 8.-plass i dag. Det er viktig å se hvorfor det blir slik, men det er vel fire-fem tideler opp til nummer to. Det er ikke skremmende mye, men likevel altfor mye. Jeg skulle vært fem tideler foran, og da hadde jeg kanskje slått Hirscher også eller nesten i alle fall. Det er teknisk et steg i riktig retning, men vi må ta fire steg til for å bli best i verden, sa Kristoffersen.

Rådvill

Hovedårsaken til at han ikke var med og kjempet om medalje i VM-avslutningen, var førsteomgangen. Kristoffersen var hele 1,7 sekunder bak Hirscher. Rælingen-gutten, som vant gull i storslalåm fredag, forsto lite av hvorfor han var så langt bak etter første omgang.

– Jeg vet ikke helt for å være helt ærlig. Jeg synes jeg kjører OK og prøvde å gi gass. Det føltes som det var litt dårlig tempo. Jeg er litt overrasket over at jeg er så langt bak, sa en litt rådvill Kristoffersen til NTB tidligere på dagen.

Sebastian Foss Solevåg ble nest beste nordmann med 12.-plass. Deretter fulgte Jonathan Nordbotten som nummer 23, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen hadde en stor feil i finalen og endte langt bak.

– Annenomgangen er bedre, men det er aldri gøy å kjøre inn så langt bak, sa Solevåg etter å ha kjørt seg opp tre plasser.

(©NTB)