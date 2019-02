Ny nedtur for hoppgutta, Forfang beste norske på 9.-plass

sport

Forfang og Johansen var henholdsvis nummer fem og seks etter første omgang. Med det hadde de heng på pallen i søndagens storbakkerenn, men etter pause fikk de det ikke til å stemme. Som lørdag ble Forfang beste nordmann og la seg inn på en 9.-plass.

Seieren gikk til Kobayashi. Japaneren knuste konkurrentene, vant med over 20 poeng og er storfavoritt i VM. Kobayashi festet samtidig et enda strammere grep om verdenscupen sammenlagt. Markus Eisenbichler fra Tyskland ble nummer to, mens tredjeplassen gikk til polske Piotr Zyla.

Dermed ble det ikke en etterlengtet opptur for de norske herrehopperne. Lørdag var det en svak laginnsats med Forfang som beste på 10.-plass. Søndag var det altså litt bedre, men ikke noe å juble for.

Halvor Egner Granerud ble nest beste nordmann på 14.-plass, mens Robert Johansson til slutt ble nummer 15.

Anders Fannemel, Marius Lindvik og Thomas Aasen Markeng hoppet alle for dårlig til å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Neste for de norske hopperne nå er VM i Seefeld. Der må de løfte seg om det skal bli norske medaljer. Mandag tas VM-troppen ut, og trener Alexander Stöckl får en tøff jobb med å velge ut sine menn.

