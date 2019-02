Tande mister VM: – Må bare akseptere at jeg blir TV-seer

sport

Mandag offentliggjør landslagssjef Alexander Stöckl VM-laget, men der vil ikke Tandes navn stå. Det er en strekk i kneet som stopper Kongsberg-hopperen.

– Det er kjedelig å gå glipp av ski-VM, men kneet er som det er. Da må jeg bare akseptere at jeg blir TV-seer når gutta skal kjempe om medaljer i Seefeld. Det blir ikke mer hopping for min del denne sesongen. Jeg skal komme tilbake sterkere og bedre enn noen gang, men jeg må innrømme at det har vært en veldig kjedelig sesong, sier Tande i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Han pådro seg skaden da han falt under et treningshopp i Lahti nylig.

– Det er veldig trist at Daniel ikke kan være med til VM. Jeg er helt sikker på at han ville gjort en god figur der. Det medisinske apparatet anbefaler at Daniel ikke hopper på seks uker. Det må vi forholde oss til, sier Stöckl.

Tande har slitt sportslig i vinter. I sesongoppkjøringen fikk han mange og til dels lange avbrudd som følge av ubeleilig sykdom.

