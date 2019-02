Hopp: Markeng fikk siste VM-plass

sport

Dermed består det norske laget av Johann André Forfang (Tromsø), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Andreas Stjernen (Sprova) og Thomas Aasen Markeng (Lensbygda).

Anders Fannemel har slitt i hoppbakken denne sesongen og fant ikke VM-formen i tide.

– Akkurat de første sekundene måtte jeg tenke to turer om det faktisk var mitt navn som ble sagt. Jeg hadde ingen forventninger om å få komme til Seefeld-VM. Det fikk i så fall være en bonus, sa Markeng etter at VM-uttaket ble kjent.

– Dette var en stor beskjed å få, så jeg må først få lov til å kose meg og nyte det hele, sier juniorverdensmesteren.

Lørdag tok han sine første verdenscuppoeng i Willingen.

Veteranen Andreas Stjernen har slitt med vond hofte etter et stygt fall i Lahti. Han var lenge usikker på VM-tur, men god hopping i helgen gjør trønderen trygg foran verdensmesterskapet.

– Det går bedre og bedre. Jeg har begynt å hoppe igjen, mens kroppen er ganske fin. Jeg gleder meg veldig til VM. Selvsagt er jeg lettet, for det begynte å bli knapp tid. Kroppen er klar og hoppinga er bedre enn på flere uker. Jeg har hatt en meget god treningshelg, sa Stjernen.

– Vi har hatt en utfordrende sesong enn så lenge, men jeg opplever at utøverne har utviklet seg i det siste. Det som mangler er fortsatt stabil hopping. I enkelte runder ser vi at vi er konkurransedyktige, men det er ikke nok, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

– Selv om vi savner Daniel (Tande), som dessverre er ute med skade, stiller vi med et sterkt VM-lag. Det åpnet seg også en mulighet for unge Thomas Aasen Markeng, som er tatt ut til å erfare et stort mesterskap for første gang. Det blir et spennende VM, og vi har ikke gitt opp våre målsettinger om å kjempe om medaljer.

(©NTB)