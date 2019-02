Skofteruds minnerenn er avlyst

sport

Rennet, som skulle ha gått av stabelen søndag 24. februar, er blitt avlyst på grunn vær- og føreforhold.

– Vi er lei oss for at det er blitt slik, men værgudene har vi ikke kontroll over. Det er dessverre helt umulig å arrangere renn slik forholdene nå er blitt, sier Tormod Skofterud, leder i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond.

– Det er klart det er kjedelig. Vi har lagt ned masse jobb, men det går rett og slett ikke, sier rennleder Geir Arne Johannessen.

Som erstatning for det avlyste rennet, arrangeres i stedet Vibeke Skofteruds Minneløp onsdag 1. mai på Slitu.

– Det blir et mosjons- og terrengløp hvor alle kan delta. Vi kommer tilbake med informasjon når det nærmer seg mai, sier Tormod Skofterud.

Den tidligere langrennsstjernen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal i fjor sommer. Hun ble 38 år gammel.

(©NTB)