sport

Den tidligere Lillestrøm-spilleren har vært klubbløs siden kontrakten hans med tyske Greuther Fürth gikk ut i fjor sommer.

Den siste tiden har Oslo-gutten trent med Molde, og det førte til at han ble enig med klubben om en ettårskontrakt, opplyser Molde på sitt nettsted.

Bolly er en lynrask kantspiller som var proff i Tyskland i fem og et halvt år etter at han ble solgt fra Lillestrøm til Fortuna Düsseldorf i 2012. Han har også fem landskamper for Elfenbenskysten.

(©NTB)