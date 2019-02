Svensk Nilsson-hysteri, sprintesset restituert og går for VM-gull

sport

Hun har vært holdt unna mediene siden hun pådro seg en skade tidligere i vinter.

I Mösern, vel en mil unna Seefeld, var det pakket med reportere da Nilsson inntok podiet på Panoramahotel Inntalerhof.

– Jeg er superglad for å være her. Det har vært en stige der jeg startet på bunnen og så har kunnet utfordre etter hvert. Det har vært fire fine uker med store utfordringer, sa Nilsson.

Hun åpnet opp om følelsene etter at hun skadet en muskel under sprinten i Otepää 19. januar.

– Det var mye tårer og tanker. Det var tøft, forklarte det svenske sprintvidunderet.

Klar

Lenge virket det som VM var uaktuelt for Nilsson, men for et par dager siden kom beskjeden om at hun er i siget igjen.

Mange langrennskjennere mener at Nilsson var fullt restituert for et par uker siden, men at Det svenske skiforbundet valgte å holde tett om den positive utviklingen.

– Hun er klar for å konkurrere. Så vet vi ikke helt hvordan den fysiske statusen er med tanke på det hun har bak seg. Hun har kunnet gjennomføre noen få økter på 100 prosent den siste tiden, sa Sveriges landslagssjef Rikard Grip, som også kunne fortelle om generelt gode forberedelser i den svenske langrennstroppen.

– Det er en avslappet stemning i troppen med mye latter. Det er ofte et godt tegn, sier Grip.

Retur

Stina Nilsson var helt overlegen i starten av sesongen og ble pekt ut som Seefeld-VMs sikreste vinner, inntil uhellet i Estland.

Nå hefter det et lite spørsmålstegn ved formen hennes, men ikke mer enn at svenskejenta starter som kjempefavoritt.

– Det er vanskelig å simulere en konkurranse, men jeg har fått opp pulsen. Jeg er stolt over de forberedelsene jeg har gjort, sier Nilsson selv – og legger til:

– Jeg vet ikke hvor jeg står. Det eneste målet mitt var å komme til start.

Det kan likevel se ut som de norske jentene i beste fall må gå for sølvet i den individuelle sprinten.

Finalene for menn og kvinner starter 14.30 torsdag.

