Atlético vant fortjent etter VAR-drama

Atlético hadde statistikken på sin side før oppgjøret. Klubben hadde kun sluppet inn ett mål og ikke tapt på seks kamper mot italiensk motstand under trener Diego Simeone. Samtidig var de ubeseiret de tolv siste hjemmekampene i mesterligaens utslagsrunder.

Den statistikken står enda bedre etter en maktdemonstrasjon av en annen omgang. Det spanske hovedstadslaget viste stor klasse da begge midtstopperne Diego Godin og José Giménez scoret etter corner.

Med 2-0 har Madrid-klubben et knallsterkt utgangspunkt før returoppgjøret i Torino 12. mars.

– Vi fortjente å vinne. Vi hadde flest målsjanser, men vi må holde roen. Resultatet er bra, men dette er ikke over. Juventus er et fantastisk lag, sa Atlético-keeper Jan Oblak, ifølge uefa.com.

Jevn første omgang

Lagene kjente på hverandre de første 25 minuttene, men så stormet Diego Costa fram på venstresiden. Mattia De Sciglio kom borti foten til spanjolen, og dommeren pekte på straffemerket. Ved bruk av VAR omgjorde dommeren avgjørelsen til frispark like utenfor sekstenmeteren. Antoine Griezmann hamret til, men Wojciech Szczesny reddet greit.

Det var første omgangs store dramatikk.

Etter hvilen satte Atlético opp dampen. Først kom Costa alene med keeper Szczesny, som skled da han stormet ut. Costas avslutning var derimot langt utenfor.

Like etterpå kom Griezmann i bakrom. Den lille franskmannen lobbet ballen på halvspretten, men Szczesny fikk så vidt fingertuppene på ballen. Det var nok til at kula traff tverrliggeren og Griezmann ble nektet sin mesterligascoring nummer fem.

VAR igjen

Med 20 minutter igjen slo Filipe Luís et innlegg som traff panna til innbytter Álvaro Morata. Spanjolen sendte vertene i ledelsen, men igjen skulle VAR tas i bruk.

Reprisene viste at Morata ga Juventus-stopper Giorgio Chiellini et lite dytt i ryggen så veteranen falt framover. Nok en gang omgjorde dommer Felix Zwayer sin avgjørelse.

Drøye tolv minutter før slutt ville Juventus nok en gang se VAR i aksjon. Etter en corner fra venstre headet Morata mot mål. Ballen ble stoppet av Mario Mandzukic, men på returen var Giménez, som dunket inn en fortjent ledelse. Denne gangen ble målet tellende.

Fem minutter senere scoret Atléticos andre midtstopper, Godin, da han satte inn nok en retur etter corner. Avslutningen gikk via Cristiano Ronaldo.

Dermed er det spanske hovedstadslaget på god vei mot avansement i mesterligaen.

– Vi visste de ville være farlige på dødballer, og vi måtte bruke mye konsentrasjon på de situasjonene. Nå må vi bevare roen, for dette kan vi fortsatt få til. Vi må nullstille oss raskt og prøve å vinne i Torino, sa Juventus' stopperstjerne Giorgio Chiellini.

Begge lagene har vært i to mesterligafinaler de siste fem årene. Atlético tapte for Real Madrid i 2014 og 2016, mens Juventus tapte for Barcelona i 2015 og Real Madrid i 2017.

