City med ti mann snudde til seier i Tyskland

Det ble en innholdsrik åttedelsfinalekamp i Gelsenkirchen onsdag kveld. Utstrakt bruk av videodømming, to straffer, rødt kort (Nicolás Otamendi) og en perlescoring var blant ingrediensene.

Schalke så lenge ut til å styre mot et godt utgangspunkt, men i det 85. minutt ødela innbytter Sané festen mot gamleklubben. Med et utsøkt frispark dunket han inn 2-2. Tyskeren kom med unnskyldende gester til hjemmefansen.

– Dette betyr mye. Jeg synes det er litt trist for Schalke, for atmosfæren her var utrolig som alltid. Schalke var veldige gode, og forsvaret deres gjorde det vanskelig for oss. Til slutt klarte vi det og fikk tre bortemål. Det er det viktigste, sa Sané, ifølge BBC.

Fem minutter etter utligningen kom Sterling alene med Schalke-keeper Ralf Fährmann og ordnet Citys 3-2-scoring. Snuoperasjonen kom til tross for at gjestene fra Manchester spilte over 20 minutter med ti mann. Otamendi ble utvist for sitt annet gule kort etter en unødvendig takling.

– Dette var en veldig tøff kamp. Vi gjorde det vanskelig for oss selv innimellom, men vi sto sammen og kjempet videre. Vi har hatt noen tøffe perioder denne sesongen, og du kan ikke vinne hver kamp 3-0. I Champions League blir du straffet, sa matchvinner Sterling.

Hands

I åpningen hadde City fullstendig kontroll på oppgjøret og så ut til å kunne cruise inn til en grei borteseier. Etter 18 minutter hadde Sergio Agüero gitt gjestene enkelt 1-0 på en ball fra David Silva. Scoringen kom etter en glipp i Schalke-forsvaret.

Ingenting tydet på at det tyske hjemmelaget hadde noe å komme med. Schalke slet med å skape sjanser og så rådville ut, men en stor dose VAR-drama og to straffescoringer snudde alt på hodet.

Etter flere minutters ventetid slo dommeren ned på en City-hands. Videobildene viste at Daniel Caligiuris skudd ble blokkert via armen til Otamendi, som også fikk gult kort for episoden. Det skulle få konsekvenser senere i kampen.

Fra krittmerket var Nabil Bentaleb sikker. Den tidligere Tottenham-floppen sendte Ederson feil vei og trillet inn 1-1.

Ulovlig

Manchester Citys stjernegalleri fikk kjapt nok et slag i ansiktet. Bare fem minutter etter utligningen var det nok en straffe til Schalke. Denne gangen pekte dommeren bestemt på ellevemetersmerket, men brukte VAR-teamet for å kontrollere avgjørelsen. Han fikk forsikringer om at han hadde sett rett: Fernandinho rev Salif Sané ulovlig over ende.

Bentaleb skjøt denne gangen straffen i mål via fingertuppene til Ederson.

Etter pause kom City offensivt ut. De lyseblå prøvde flere ganger å sette opp Agüero, men manglet det siste lite som måtte til for å straffe Schalke. Etter hvert fikk de tyske vertene mer skikk på forsvarsspillet, og det virket stadig mer realistisk at de kom til å ta en overraskende seier.

Men i sluttminuttene ville Sané og Sterling det annerledes. To mål på tampen gjør at det skal mye til for at Manchester City ikke blir å se i Champions League-kvartfinalen.

– Dette er et bra resultat. Vi ga dem to straffer og et rødt kort, og det er ikke bra. Var det straffer? Jeg tror det, for jeg stoler på VAR. Noen ganger kan jeg argumentere mot en straffeavgjørelse, men ikke denne gangen, sa City-manager Pep Guardiola.

Returoppgjøret spilles i Manchester tirsdag 12. mars.

