Klæbo ville ikke kommentere Halfvarsson-videoen

NRK publiserte tirsdag kveld videoen som i ettertid har skapt mye oppstuss. I videoen, som er laget som en del av humorsatsingen «Helt Ramm» under VM, sager blant annet Calle Halfvarsson hodet av en Petter Northug-plakat i tillegg til harseleringen med Klæbo.

– Jeg har ikke noen kommentar til det der. Vi er her for å gå fort på ski, og det (videoen) er ikke noe jeg har tenkt å bruke noe tid på, sa Klæbo på onsdagens pressekonferanse.

Emil Iversen sier han stiller seg bak Klæbos svar, men kommer med følgende karakteristikk av Halfvarsson:

– Calle var på pallen her i fjor, og han er god på flere distanser, så han er en vi må passe oss for her. Han er i hvert fall bedre til å gå på ski enn å synge.

Klæbo, Iversen, Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar utgjør Norges herrelag på VM-åpningsdistansen sprint torsdag.

Slaktes

I svenske medier har «VM-stuntet» fått mye oppmerksomhet. Aftonbladets kommentator Patrik Brenning feller i egen avis en knusende dom over videoen.

«Pinlig, sexistisk og smakløst. Det er mange ord som kan beskrive Calle Halfvarssons første stempel på Ski-VM i Seefeld. Men det holder kanskje med ett: patetisk», skriver han.

Den tidligere svenske langrennsløperen Maria Rydqvist er kritisk til at Halfvarsson valgte å stille opp i videoen.

– Jeg trodde at Calle tenkte litt lenger enn som så. Han burde tenkt seg om før han stilte opp på en sånn sak, sier hun til Expressen.

Halfvarsson selv trente på skistadion i Seefeld onsdag. I forkant av økta uttalte han seg til en rekke medier, og han uttrykte misnøye med NRK samtidig som han tok avstand fra innholdet i videoen.

– Jeg vil bare be om unnskyldning til dem som tok seg nær av videoen. Jeg angrer, sa den svenske langrennsprofilen ifølge Expressen.

Over streken?

I den norske leiren skal ikke innholdet i videoen ha blitt mottatt med særlig stor begeistring. Landslagssjef Vidar Løfshus sier den er over grensen.

NRK mener på sin side at innslaget er innenfor rammene at det som kan tillates når i humorsammenheng.

– Vi har gjort et forsøk på å fyre opp under Norge-Sverige-duellen ved hjelp av humor og satire. Jeg opplever at om man ikke har det som premiss, er det en helt annen sak, men dette er jo renspikket tull i Helt Ramm-stil, sier redaksjonssjef i NRK-sporten, Janne Fredriksen, til VG.

(©NTB)