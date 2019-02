Molid og Riegelhuth bøttet inn mål da Larvik og Storhamar delte poengene

sport

Det var duket for et oppgjør mellom to storheter da Larvik tok imot Hamar-kvinnene i onsdagens hengekamp. Gjestene lå på 2.-plass med to poeng mer enn Larvik.

I Heidi Løkes fravær måtte noen andre ta ekstra ansvar for Storhamar, og det skulle Riegelhuth for alvor gjøre. Løke er ute med en lyskeskade og fikk ikke spille mot klubben hun blir en del av igjen fra neste sesong.

Etter at Larvik scoret det første målet, meldte Riegelhuth seg på og sikret to måls ledelse for gjestene. Lagene fulgte hverandre tett ut hele første omgang, der Storhamar alltid ledet, gjerne med ett eller to mål.

Fornøyd med uavgjort

Til pause sto det 14-14, og på ny åpnet Larvik omgangen best da Molid sendte de hvitkledde i ledelsen. Fram til stillingen 20-20 var Larvik i førersetet, men så snudde Storhamar det på ny.

Riegelhuth og Molid hamret inn mål for hvert sitt lag og endte til slutt med ti scoringer hver. Begge lag bommet på sine sjanser i sluttminuttene, og dermed endte kampen med poengdeling og 28-28.

– Jeg synes kampen kunne ha bikket begge veier. Vi er egentlig fornøyd med at vi leverer en veldig god prestasjon i dag. Vi har litt å jobbe med selv, men er fornøyd med uavgjort, sa Molid til TV 2 etter kampen.

Nærmer seg seier

Riegelhuth har til gode å slå Larvik som Storhamar-spiller. Med uavgjort nærmet hun seg første seier.

– Det er jo ett skritt nærmere, men jeg synes vi hadde en bra mulighet til å ta begge poengene i dag, så det er litt surt, men samtidig kunne det gått begge veier på slutten. Vi er fornøyde med noe, men så vet vi at vi kan litt bedre, sa Riegelhuth til TV 2.

Resultatet gjorde at Storhamar tok innpå ett poeng på serieleder Vipers Kristiansand. Det er fem poeng opp til toppen for hedmarkingene. Larvik gikk forbi Tertnes og innehar 4.-plassen sju poeng bak Vipers.

– Vi er jo fornøyde med at vi ligger på 2.-plass, men vi skulle gjerne hatt med to poeng i dag, sa Riegelhuth.

