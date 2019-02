Bestefar-jubel etter Klæbos VM-knockout

sport

Han fulgte konkurransen fra tribunen lengst unna målområdet.

– Det var jo en enorm prestasjon. Det var taktisk utrolig godt gjennomført i finalen, men han holdt jo på å gå seg bort i semifinalen. Hadde han ikke vært så god på ski, ville han vel ramlet der, sier Kåre Høsflot til NTB.

Det er 25 minutter siden barnebarnet han har trent i mange år, fulgte opp OL-gullet fra Sør-Korea i fjor med VM-tittel.

Fredag kveld er det medaljeutdeling for langrennssprinten. For to år siden ble det bronse i VM-sprinten for Johannes Høsflot Klæbo.

På riktig sted

– Jeg er veldig stolt av gutten. Det er fantastisk. Han leverer jo hver gang. Han er veldig moden. Han er utstyrt med et godt hode. Taktisk tror jeg ingen, i hvert fall ingen skiløper, slår ham.

– Hva betyr det for resten av VM?

– Nå har han fått bekreftelsen på at han er der vi trodde han skulle være. Det gir en trygghet, selvfølgelig, og allerede nå har han fått sitt gull. Det gjør at han kan senke skuldrene litt i hvert fall.

