Torsdag ble det klart hvilke nye idretter som blir OL-gren under sommer-OL i Paris om drøye fem år.

I 2016 fikk klatring, surfing og skateboard billett til neste års leker i Japan. Alle disse får en ny sjanse fire år senere.

Breakdance var tippet å bli invitert inn i OL-familien etter at sporten fikk plass i ungdoms-OL i 2018.

Tony Estanguet i organisasjonskomiteen for Paris-OL sier at breakdance får plass for å gjøre OL mer urbant og mer kunstnerisk.

