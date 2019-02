Fire norske videre til kvartfinalene – Weng ute

sport

– Jeg går for sakte og jeg vet ikke hvorfor, sa en skuffet Weng etter målgang, der hun så at de fire lagvenninnene hennes klarte å bli blant de 30 beste,

Svenske Maja Dahlqvist vant prologen og var litt over sekundet raskere enn Nadine Fähndrich. Regjerende mester Maiken Caspersen Falla hadde den sjette beste tiden, slått med litt over to sekunder.

– Det er fin løype, men kanskje kunne jeg ønske meg noen flere bakker, sa Falla til NRK.

Tiril Udnes Weng ble nummer 11, mens Kristine Stavås Skistad var nummer 13. På plassen foran seg hadde hun svenske Stina Nilsson.

Mari Eide var også beskjeden i prologen og hadde 25.-beste tid.

