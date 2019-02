Gull til Falla, bronse til Eide på VM-sprinten

sport

Falla var ustoppelig mot sitt annet VM-gull i karrieren. Stina Nilsson måtte ta til takke med sølvet. De svenske løperne, Nilsson, Jonna Sundling og Maja Dahlqvist ødela for hverandre i jakten på Falla i siste svingen før oppløpet. Dermed stakk Falla i fra og sikret gullet, mens Eide kunne gå inn til en overraskende bronse.

- Jeg har vært nervøs for denne løypa. Men i dag føltes alt riktig og skiene var veldig bra. Jeg er så glad, sa Falla til VM-arrangøren like etter at gullet var sikret.

Det var første gang at Eide har vært på pallen i et internasjonalt sprintrenn.

Kristine Stavås Skistad var knust da hun gled over mål etter å ha hektet i svenske Nilsson på oppløpet i semifinalen. Hun lå da godt an til å slå den svenske OL-mesteren og nå finalen.

I den første semifinale møttes alle de gjenværende norske løperne, Maiken Caspersen Falla, Kristine Stavås Skistad og Mari Eide sammen med svenskene Stina Nilsson og Jonna Sundling.

Regjerende mester Falla var også raskest i sitt kvartfinaleheat. Hun tok kommandoen, men Nilsson forsøkte seg. Inn på oppløpet måtte Skistad over ende, mens Falla og Nilsson sikret seg finaleplassen.

Tiril Udnes Weng ble slått ut etter å ha blitt nummer tre i sin kvartfinale bak Maja Dahlqvist og tyske Victoria Carl.

