Sagosen og Oftedal kan bli årets spiller i verden

Fem menn og fem kvinner er nominert av et ekspertpanel bestående av landslagssjefer og IHF-representanter. IHF inviterer nå til en nettavstemning som vil være åpen fram til 15. mars.

Det understrekes at det bare er prestasjoner i 2018 som skal med i vurderingen. EM for menn i januar, der Danmark slo Norge i finalen, skal dermed ikke få betydning for Sagosen og de to nominerte danske mennene (Mikkel Hansen og Rasmus Lauge).

Dette er de nominerte:

Menn: Sander Sagosen (Norge og Paris Saint-Germain), Jim Gottfridsson (Sverige og Flensburg-Handewitt), Rasmus Lauge (Danmark og Flensburg-Handewitt), Mikkel Hansen (Danmark og Paris Saint-Germain), Vincent Gérard (Frankrike og Montpellier).

Kvinner: Anna Vjakhireva (Russland og Rostov Don), Cristina Neagu (Romania og CSM Bucuresti), Amandine Leynaud (Frankrike og Györ), Stine Bredal Oftedal (Norge og Györ), Estelle Nze Minko (Frankrike og Siofok).

