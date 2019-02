Baktrekk og miss for Norges hopphåp

sport

– Det var et dårlig kvalifiseringshopp. Startimpulsen på hoppkanten gjorde at jeg ikke fikk med meg nok luft, sier Johansson til NTB etter 32.-plassen.

– Det er bare å gi beng i dette. Jeg vet jeg har bra skihopping innabords. Slike blemmer kan forekomme, og de har kommet litt for ofte i det siste. Nå blir det å slappe av så mye som mulig fram til rennet.

Ikke stabil

Johann André Forfang sammenlignet sitt hopp med et mislykket skudd i fotball. Han hadde i tillegg ikke oppdrift på vei mot det som ble 25.-plass.

– Jeg fikk baktrekk, og med den lave farten vi har, så kreves det at det er litt oppdrift i bakken. Dermed blir det dobbelt negativ effekt for meg, sier Forfang til NTB.

– Hvis jeg får OK forhold og er litt flinkere til å utføre oppgavene mine, så vet jeg jo at jeg kan være oppe i toppen. Men man bygger selvtillit på gode og lange hopp. Det ville jo vært det optimale. I dag handlet det om balansen min fra tilløpet flater ut til hoppkanten. Jeg var litt ute av balanse. Det blir litt som man skal skyte en fotball uten at standbeinet er i balanse. Da går det sjelden bra, illustrerer Forfang.

Tysk på topp

– En positiv dag for meg. I morgen er det av med bremsen og alt i potten. Alt annet enn karrierebeste er bortkastet, sa VM-debutant Halvor Egner Granerud til NTB.

Han ble nummer tolv. Andreas Stjernen var beste norske i kvalifiseringen med sin sjuendeplass.

Markus Eisenbichler fra Tyskland vant kvalifiseringen med 143,2 poeng. Landsmannen Karl Geiger på 2.-plass hoppet lengst med 131 meter.

Rennet går lørdag. Det er ventet nesten 30.000 tilskuere i Innsbruck.

– Du får nesten ikke bedre rammer enn her, sier Forfang.

