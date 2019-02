Nils Johan Semb slutter som sportssjef for herrelandslaget

sport

59-åringen går over i 40 prosent stilling fra 1. mars. Han vil ha stillingen fram til han går av med avtalefestet pensjon (AFP) i kombinasjon med pensjonsvederlag i mars 2021.

– Jeg ønsker å frigjøre tid til å gjøre andre ting etter mange år med stor reise- og pendlevirksomhet. Nå har Lars (Lagerbäck) etablert og satt sitt støtteapparat og rutiner, og kjernen i en spillergruppe han satser på er på plass. Dermed er rollen som sportssjef smalere, og jeg mener det er riktig å bruke min tid og ressurser på andre oppgaver, sier Nils Johan Semb til fotball.no.

Semb får en rådgiver- og mentorrolle i fotballforbundets eliteavdeling, som ledes av Lise Klaveness. Han skal jobbe primært inn mot aldersbestemte landslag og topptrenerutdanningen.

– Vi har stor forståelse for at Nils Johan ønsker å prioritere annerledes fremover, men er samtidig glad for at vi får bruke hans erfaring og kompetanse en stund til, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Semb var landslagssjef da Norge kom til EM-sluttspillet i 2000, etter å ha overtatt jobben etter Egil «Drillo» Olsen i 1998. Før det var han i mange år U21-landslagstrener, og han ledet det laget til EM-bronse i 1998. Han var assistenttrener for Drillo under VM-sluttspillene i 1994 og 1998.

Han sluttet som landslagssjef høsten 2003.

I 2009 ble Semb ansatt som toppfotballsjef. Siden 2018 har han vært sportssjef for herrelandslaget etter at Klaveness ble direktør for elitefotballavdelingen i NFF.

