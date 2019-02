OL-kvoteplasser trukket fra verdenscupstevne i skyting grunnet politisk konflikt

sport

Det var meningen at 16 OL-kvoteplasser skulle fordeles på grunnlag av prestasjoner i stevnet, men IOC har trukket tilbake kvoteplassene som følge av at India nektet å utstede visum til de påmeldte pakistanske skytterne.

Bakgrunnen er at India beskylder Pakistan for å støtte gruppen som mistenkes for å stå bak et selvmordsangrep i Kashmir i forrige uke. 40 elitesoldater ble drept i angrepet.

– IOC har informert oss om at dette verdenscupstevnet likevel ikke vil bli brukt til å fordele kvoteplasser til Tokyo-OL neste år. De vil i stedet bli fordelt under et annet verdenscupstevne. IOC godtar ikke diskriminering, og vi må følge deres avgjørelse som del av IOC-familien, sa Vladimir Lisin, som er president i Det internasjonale skytterforbundet (ISSF), under åpningsseremonien torsdag.

Flere enn 500 skyttere deltar i stevnet i New Delhi.

IOC reagerer

Pakistan, som benekter delaktighet i terrorangrepet i Kashmir, har meldt at to av landets skyttere ble nektet visum til India og dermed ikke kan delta i verdenscupstevnet.

– Dette er i strid med de grunnleggende prinsipper i det olympiske charter, heter det i en uttalelse fra IOC.

– Lik behandling må kunne garanteres for alle deltakere i internasjonale stevner, uten noen form for diskriminering eller politisk innblanding fra vertslandets myndigheter.

IOC legger til at India ikke vil bli tildelt arrangementer med olympisk tilknytning inntil myndighetene i landet har gitt skriftlig garanti for at man i framtiden vil respektere IOCs regler.

Slipper ikke inn

Lisin sier at ISSF og den lokale arrangøren har gjort alt den kunne for å sørge for at de pakistanske skytterne fikk delta, men at det ikke førte fram.

Indias skytterpresident Raninder Singh sier derimot at han ikke vil utfordre indiske myndigheters avgjørelse om å nekte pakistanerne visum.

Det er norske deltakere i flere øvelser i stevnet i New Delhi, men de har nå ingen mulighet til å skaffe Norge flere OL-kvoteplasser i dette stevnet, som varer fram til neste onsdag.

