Ruud utslått i kvartfinalen i Rio

Ruud ville med seier i fredagens kamp for første gang i karrieren ha tatt seg inn blant de 100 beste på ATP-rankingen. I den store grusturneringen med total premiesum 1,9 millioner dollar vant han to kvalifiseringskamper og to kamper i hovedturneringen, men han greide ikke å overvinne den svært formsterke serberen.

Ruud servet først og ble brutt umiddelbart av Djere, som slo ut toppseedede Dominic Thiem i første runde på vei mot fredagens kvartfinale.

Nordmannen lå under 0-2, men brøt tilbake i neste forsøk og ledet 3-2 før Djere igjen tok kommandoen på vei mot seier 6-4 i det første settet.

I neste sett var det Ruud som fikk det første bruddet. Han ledet 3-0 og 4-1 og så ut som han var på vei til å utligne, men Djere ga seg ikke. Ved hjelp av et servebrudd utlignet han til 4-4, og på stillingen 5-5 brøt han igjen. Det ga ham sjansen til å serve hjem kampen, og etter en time og 36 minutter utnyttet han sin annen matchball til å ta hjem seieren.

Alle de seedede spillerne var ute av turneringen før kvartfinalene, og Ruud hadde en mulighet til å vinne hele turneringen, noe som ville vært et soleklart høydepunkt så langt i karrieren.

Ruud har likevel levert en av sine beste prestasjoner bare med kvartfinaleplass. I åttedelsfinalen slo han den sterke portugiseren João Sousa.

Djere møter Aljaz Bedene i semifinalen lørdag.

