Sørloth scoret i Gent-seier

sport

Gent kjemper for å komme med i det øverste sluttspillet for de seks beste etter grunnserien. Med fire runder igjen var laget tre poeng bak sjetteplasserte Anderlecht, men den luken ble lukket fredag.

Tredjeplasserte Standard Liège ble slått med to raske mål i slutten av første omgang. I det 39. minutt ble Sørloth servert av Jonathan David og skjøt i mål via stolpen. Fire minutter senere nikket Dylan Bronn inn 2-0 etter et frispark.

Gjestene fikk sitt reduseringsmål først på overtid i 2. omgang da Renaud Emond scoret.

Sørloth spilte hele kampen. Sigurd Rosted sonet karantene og var ikke med for Gent fredag.

Anderlecht kan dra fra Gent igjen søndag, men har en vanskelig motstander i serietoer Brugge. Sander Berges klubb Genk topper tabellen overlegent og møter Royal Antwerpen søndag.

(©NTB)