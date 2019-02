Storfavoritten Johaug: – Det blir en stor dag

sport

– Det føles utrolig stort å komme til Seefeld. Dette er et mesterskap jeg har sett fram til veldig, veldig, veldig lenge, sa Johaug da hun og resten av det norske skiathlon-laget møtte pressen fredag morgen.

Dopingdommen hun fikk for bruk av en ulovlig leppekrem satte henne utenfor både VM i 2017 og OL i fjor.

Fra forrige mesterskap, Falun-VM i 2015, reiste hun hjem med tre gullmedaljer.

– Endelig er jeg her og skal få gå en mesterskapsdistanse igjen. Det gleder jeg meg veldig til. Det blir en stor dag bare å få på seg startnummer og høre startskuddet gå, sier Johaug.

Hun har vært ubeseiret i distanseløp siden hun gjorde comeback i november. Det gir Johaug en trygghet, men hun minner om at det ikke bare er «å hente gullmedaljen» på 15-kilometeren med skibytte.

– Jeg vet at det er noe spesielt med mesterskap, flere kan ha spisset formen. Jeg vet at det blir knallhardt. Men det at det har gått så bra gir meg selvfølgelig en trygghet. Og jeg har hatt et veldig bra opphold i Seiser Alm (rett før VM), sier hun.

Foruten Johaug skal Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng gå lørdagens skiathlon.

(©NTB)