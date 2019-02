Gullhåpet lever for Lorentzen i sprint-VM

sport

Lorentzen gikk til topps i fjorårets verdensmesterskap i kinesiske Changchun og tok nylig VM-sølv på distansen i Inzell. Bergenseren har et godt utgangspunkt for å ta ny medalje etter åpningsdagen i helgens sprint-VM i Heerenveen.

Lorentzen innehar 2.-plass og har 0,065 flere tidspoeng enn ledende Pavel Kulizjnikov fra Russland. Differansen i tidspoengene tilsvarer at han er sju hundredeler bak russeren.

– Jeg er godt fornøyd. Det var to solide løp. To løp som kunne bli gått bedre fra min side, så med en litt skarpere førsterunde på 1000 meter og åpning på 500 meter tror jeg at jeg kan gjøre det bedre i morgen. Men det er tett i toppen og godt å være med, sa Lorentzen til NRK.

Sterke tider

På den innledende 500-meteren måtte Lorentzen gi tapt i duellen mot japanske Tatsuya Shinhama, som tross en åpningsfeil slo bergenseren med åtte hundredeler. Lorentzens tid på 34,74 var likevel av det gode slaget.

Lorentzen måtte også seg slått på 1000-meteren. Tross en sterk tid (1.08,19) klarte bergenseren ikke å slå superløpene til hjemmehåpet Kjeld Nuis, japanske Masaya Yamada og Kulizjnikov. Løpet sendte Lorentzen likevel i en midlertidig sammenlagtledelse, men han ble passert av Kulizjnikov.

Rukke på 17.-plass

Henrik Fagerli Rukke startet sterkt, men klarte ikke å overliste hjemmehåpet Kai Verbij i avslutningen på 500 meter. 22-åringen tikket inn på 35,12 sekunder, som var 42 hundredeler bak hans personlige rekord. På 1000-meteren ble tiden til hallingdølen 1.10,24.

Rukke innehar 17.-plassen i sammendraget før avslutningsdagen.

Hjemmehåpet Kai Verbij var en av sammenlagtfavorittene, men tullet det i vekslingen og tapte en god del tid. Nederlenderen raste nedover resultatlistene og ligger på 9.-plass i sammendraget.

Søndag skal utøverne på ny bryne seg på 500 og 1000 meter. Da blir sammenlagtvinneren også kåret.

