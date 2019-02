Lykkelig Johaug: – Det viktigste gullet jeg har tatt

sport

Lørdag fikk norske utøvere med seg to gull, et sølv og en bronse. Norge topper medaljetabellen overlegent etter en kjempestart på VM med fire gull, to sølv og to bronse.

Therese Johaug startet festen da hun knuste feltet på 15-kilometeren. Det var hennes første av tre individuelle gull, om ekspertenes tips slår inn.

En drøm

– Det var stort rett og slett. Det er nesten så jeg ikke klarer å tro det helt faktisk, at jeg har klart det her. Det har vært to tøffe år med mange nedturer, og at jeg endelig skal få klyve opp på pallen, høre nasjonalsangen og se flagget til topps, det har vært en drøm lenge altså, sier en lykkelig Johaug etter medaljeseremonien.

Dette var hennes femte individuelle VM-gull. Hun legger ikke skjul på hvor mye gullet betyr etter mye motgang de siste årene.

– Det er det viktigste gullet jeg har tatt, sier hun og påpeker samtidig at seieren på tremila i Holmenkollen i 2011 også hang svært høyt.

Hektisk for gull-Røthe

Røthe lekte med tanke om å gi seg som skiløper for et snaut år siden. Han ga seg ikke, fant ut helseproblemene og vant tremila lørdag.

Seiersmarginen var bare vel 20 centimeter ned til Aleksandr Bolsjunov.

– Jeg er stolt av å være fra Voss og Hordaland i dag. Det har gått i slag siden løpet, og jeg fikk vel tre sekunder nede på senga, sier Røthe med gullmedaljen rundt halsen.

Han sikter seg nå inn på stafetten og femmila. Han kan også være aktuell for 15-kilometeren.

(©NTB)