Cantona hyller Solskjær, sammenligner ham med Guardiola

sport

Franskmannen spilte sammen med Solskjær på 90-tallet, og i forbindelse med søndagens storkamp mot Liverpool er Cantona intervjuet av bettingselskapet Paddy Power.

Der blir 52-åringen, som så mange andre tidligere United-helter, spurt om hva han mener om nordmannen. Cantona er imponert over hva Solskjær har fått til, men sier han overhodet ikke er overrasket. Han ble stilt spørsmålet om United bør ansette Solskjær fast.

– Hvis han fortsetter å vinne, ja. Jeg synes han bør få jobben permanent. Som en United-fan, noe jeg er nå, så er det en herlig følelse å kunne føle sjelen til klubben igjen. Vi har mistet det siden Ferguson forsvant, sier han.

Sammenligner med Guardiola

Cantona gjentar flere ganger i løpet av intervjuet hvor viktig det er med en manager som kjenner Manchester United. Han trekker også paralleller til verdens kanskje beste trener, Pep Guardiola.

Spanjolen er nå manager for rival Manchester City, men startet karrieren i Barcelona, der han også hadde stor suksess som spiller, blant annet da klubben ble trent av legenden Johan Cruyff.

– Solskjær er som Guardiola var i Barcelona. Han var en ung Cruyff. Ole Gunnar er som en spirituell sønn av Sir Alex Ferguson, sier Cantona og utdyper:

– Guardiola var spiller da Cruyff var manager. Så ble han Barcelonas manager. Han hadde sjelen til klubben og sjelen til Johan Cruyff.

Nyter United igjen

En annen ting som gleder Cantona, er måten Manchester United spiller fotball på etter managerskiftet. Han mente det var for mye kjedelig fotball tidligere.

– Selv om United vant, var ikke fansen fornøyd. De vil vinne, men de vil nyte kampen med underholdende fotball også. Nå ser det ut til å være tilbake, sier han.

Søndag venter nok en tøff test for Solskjær. Da kommer erkerival Liverpool på besøk til Old Trafford. Gjestene jakter seriegull, og har like mange poeng som serieleder Manchester City, selv med én kamp mindre spilt.

United derimot kjemper om en plass blant de fire beste, som vil gi plass i mesterligaen neste sesong.

(©NTB)