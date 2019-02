Klæbo og Iversen revansjerte Lahti-fallet med overlegent VM-gull i lagsprint

sport

Det norske laget var i en klasse for seg både i semifinalen og finalen. Klæbo viste et rykk i verdensklasse i siste bakke og regelrettet utklasset konkurrentene. Rykket sørget for et overlegent norsk gull foran Russland. Seiersmarginen var på 1,88 sekund.

Som finalen i sprinten stoppet det helt opp på toppen av den siste bakken siden ingen ville først utfor. Da Russland tok ansvar, fikk Klæbo posisjonen hadde ønsket

– Vi hadde helt ville ski og kunne egentlig bare seile forbi fra andreposisjon opp til tet med en gang. Da jeg fikk det sånn som det der, var det bare å gi alt derfra og inn. Når du snur deg på toppen og ser at du har luke, er det en ubeskrivelig følelse, sa Klæbo til NRK.

Italia tok bronse like foran Sverige.

Revansje fra 2017

Seieren var ekstra etterlengtet for den norske duoen. I Lahti-VM i 2017 hadde Norge gullet i lomma, men like før slutt falt Iversen og knakk staven. Russland smatt forbi og ble verdensmester, mens Norge måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Gullet er Norges femte så langt i Seefeld-VM. Tidligere på dagen gikk Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg inn til bronse på kvinnenes lagsprint etter å ha blitt slått av Sverige og Slovenia i spurten. Klæbo og Iversen fullførte dermed en fin norsk lagsprintdag i de østerrikske alper.

Iversens første VM-medalje

VM-gullet var Iversens første seniormedalje. Klæbo kan nå smykke seg med tre OL-gull, to VM-gull og én VM-bronse i en alder av 22 år.

– Det kunne ikke blitt gjort på en bedre måte enn det som skjedde i dag. Karrieren min står jo nesten på spill hver gang jeg driter meg ut. Hadde jeg gjort det i dag, hadde jeg vært ferdig. Men jeg vet at dersom vi gjør jobben så er vi best, sa Iversen til NRK.

– Jeg var egentlig ganske rolig og trygg på formen og meg selv. Jeg hadde suverent gode ski, og så har jeg verdens suverent beste skiløper som makker, og det er en ære og en glede, fortsatte den nybakte verdensmesteren

Finland falt igjen

Dramatisk ble det på nest siste veksling da russiske Aleksandr Bolsjunov kolliderte med makker Gleb Retivykh, men russerne kom fra nestenulykken uten å tape altfor mye tid.

Bolsjunov fikk hentet inn det tapte på siste etappe, men da han satte først utfor den siste nedforbakken, var det bare et tidsspørsmål før Klæbo skulle rykke ifra russeren.

I Lahti kolliderte Iversen med det finske laget. Søndag gikk finnene nok en gang i bakken da Ristomatti Hakola måtte smake på snøen og til slutt gikk inn på 7.-plass. Denne gangen var ingen andre involvert i finnenes fall.

