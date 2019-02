Norge på foreløpig femteplass i laghoppingen

sport

Norges lag, med Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson, fikk det helt til å stemme og ligger ikke an til å ta en ny VM-medalje i laghopp, slik de klarte i Lahti-VM i 2017. Da var Forfang og Stjernen med og fikset sølvet bak Polen.

Tyskerne, anført av en god Karl Geiger, leder med 487 poeng. Det er 24,2 poeng foran Østerrike og 32,8 poeng til Japan på en foreløpig bronseplass. Polen er nummer fire, mens Norge ligger langt bak i 130-metersbakken i Innsbruck.

Vanskelig for Granerud

Granerud hoppet under tunge forhold og landet på 117,5 meter.

– Jeg ser jo på resultatlista at jeg gjør en god jobb i forhold til de som har ganske like forhold som det jeg har. Jeg synes jeg gjør et helt OK hopp, det kjennes ikke så verst ut, sa 22-åringen til NRK.

Karl Geiger klinket til og sørget for en god start for tyskerne. Med 129 meter var gullfavorittene allerede 19,9 poeng foran Norge.

Neste nordmann var Andreas Stjernen, som strakte seg til 123,5 meter.

– Et veldig positiv hopp av Stjernen, sa landslagstrener Alexander Stöckl.

Forfang med smerter

Forfang, som sliter med kneproblemer, hoppet 122 meter, men ble forbigått av Østerrike. Samtidig hoppet tyske Stephan Leyhe fire meter lenger og økte avstanden ytterligere til de andre lagene.

– Det er et OK hopp. Jeg klarer ikke å sette fingeren på noe umiddelbart som kunne gjort det veldig mye bedre, sa Forfang, som la til at han hoppet med litt smerter i kneet.

Norges sistemann, Johansson, fikk det ikke til å stemme og landet etter 117,5 meter. Samtidig hoppet tyske Markus Eisenbichler 128 meter og østerrikske Stefan Kraft 125 meter.

Med 21,3 poeng opp til pallen ser det vanskelig ut med en norsk opptur etter at Forfang ble beste nordmann med 7.-plass i lørdagens individuelle konkurranse.

Neste sjanse for hoppherrene kommer i normalbakken fredag. Deretter følger blandet lagkonkurranse lørdag.

