Norges menn lekent til finale i VM-lagsprinten

Norge var først inn til samtlige vekslinger og gikk inn til en komfortabel seier foran Russland i den første semifinalen. Gleb Retivykh og Aleksandr Bolsjunov er også finaleklare. Det er også Sverige, USA, Canada og vertsnasjonen Østerrike på tid.

Klæbo var 1,38 sekunder foran Bolsjunov i avslutningen.

Klæbo og Iversen ønsker å revansjere den sure fjerdeplassen fra ski-VM i Lahti i 2017. Da hadde Norge gullet i lomma, men et klønete Iversen-fall like før slutt gjorde at Russland snappet seieren.

I den andre semifinalen seiret Finland like foran Frankrike. Italia og Slovenia gikk videre til finalen på tid.

