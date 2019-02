Riiber klarte ikke å skjule skuffelsen etter VM-sølvet

sport

Norge ble slått av Tyskland med 8,2 sekunder i Seefeld. Dermed er det blitt to norske sølvmedaljer i mesterskapets to første kombinertøvelser. Fredag var Schmid nest best da han gjentok medaljebragden fra 2009.

Tysklands stjerneduo Eric Frenzel og Fabian Riessle kunne man ikke gjøre noe med. Riktignok ble det spenning igjen da Riessle måtte gi slipp på halve forspranget et par etapper før mål, men utfordrerne hadde ikke krefter nok til å tette luken.

Norge vant spurtduellen med Østerrike på oppløpet klart.

VM-medaljen er Riibers første i karrieren. 21-åringen har i vinter vært suveren i verdenscupen og allerede sikret seg sammenlagtseieren. Men i Seefeld-VM har det ikke klaffet i hoppbakken, og derfor strålte han heller ikke av glede da han ble intervjuet etter sølvløpet.

– Jeg er fortsatt skuffet etter dagens hopprenn. Det er utrolig kjedelig å være dårlig i det du normalt er god i og har selvtillit i, sa Riiber til NRK.

– Langrennet er bra, men vi har begge to noen meter å gå på i bakken, sa Schmid.

Gulltørke

Schmid sendte Riiber ut i sporet 31,6 sekunder bak teten etter første veksling. Lenge var luken til Tyskland på mellom 25 og 30 sekunder, men Riessle fikk det blytungt på den åttende etappen. Før de to siste etappene skilte det snaut 13 sekunder til Østerrike og Norge.

På siste etappe gikk Riiber ut med tro på at det var mulig å ta gullet.

– Jeg gikk ut med et håp om å ta igjen Tyskland, men så hørte jeg at vi tok innpå lite. Jeg samarbeidet med Bernhard Gruber, men valgte å være kynisk da jeg skjønte det ikke gikk, sa Riiber.

Norge har aldri vunnet VM-gull i lagsprint. For to år siden tok Magnus Krog og Magnus Moan sølv, mens det i 2015 ble bronse til Moan og Håvard Klemetsen. Øvelsen ble innført i forkant av mesterskapet i 2013.

Sportssjef Ivar Stuan mener det er på tide å bryte den tyske dominansen i mesterskap. Frenzel kunne søndag juble over sitt 10. gull i VM og OL. Det var også hans 20. mesterskapsmedalje.

– Tyskland har ti gull på rad. Den rekken må vi stoppe snart. Jeg blir irritert, for det var nesten igjen. Vi er gode nok til å vinne, og da må vi gjøre det også. Sølv må bli til gull den siste uka. Det er vi innstilt på, sa Stuan til NRK.

Trøbler i bakken

Tidligere på dagen var Riiber fortsatt ikke helt venn med Bergiselbakken. Han har strevd med å finne seg til rette i storbakken i Innsbruck helt siden VM-troppen kom til Østerrike. Søndag landet Riiber på 123 meter.

Det satt bedre for individuell sølvvinner Schmid, som hoppet 127,5 meter. Totalen ga en norsk 4.-plass og 27 sekunders ventetid på startstreken foran langrennet.

Det tyske laget med Riessle og individuell verdensmester Frenzel imponerte i bakken. De hoppet henholdsvis 130 og 128 meter og gikk først ut i langrennet, men det var ikke mye som skilte.

Japan (Akito Watabe og Yoshito Watabe) startet åtte sekunder bak teten, mens Østerrike (Bernhard Gruber og Franz-Josef Rehrl) hadde 22 sekunder opp til Tyskland.

