Skademareritt for Solskjær i Uniteds 0-0-møte med Liverpool

sport

Kristiansunderens utvalgte trosset stadige rokeringer og holdt unna for gulljagende Liverpool søndag. Med poengdeling er Solskjær fortsatt ubeseiret i Premier League som United-manager. Fasiten viser åtte seirer og to uavgjort. Totalt står han med kun ett tap på sine 14 første kamper.

Liverpool tok over tabelltoppen med poengdelingen. Merseyside-klubben er ett poeng foran Manchester City nå som begge har spilt 27 seriekamper. United ble på sin side forbigått av Arsenal og ligger på 5.-plass.

Solskjær kunne knapt tro det han så i første omgang. I løpet av de første 42 minuttene måtte han bruke hele byttekvoten. Først måtte midtbaneterrieren Ander Herrera gi seg med en lårskade etter 20 minutter. Kort tid etter var det slutt for Juan Mata, mens innbytter Jesse Lingard måtte ut igjen like før pause.

På toppen av det hele hadde Marcus Rashford slitt med halting siden åpningskvarteret. Også i dagene før storkampen fikk Solskjær dårlige nyheter. Under trening forsvant Nemanja Matic ut med en skade som ham på sidelinjen i et par uker. Det ga unggutten Scott McTominay sjansen sentralt på Manchester Uniteds midtbane.

Oppstykket

Liverpool gikk heller ikke fri fra skademarerittet på Old Trafford. Etter en halvtime ble Roberto Firmino erstattet av Daniel Sturridge. Et overtråkk stoppet brasilianeren. En stund så gjestene ut til å måtte gjøre sitt andre bytte, men Andy Robertson kom seg på beina igjen.

Alle avbruddene ga en oppstykket 1. omgang. Lenge var det ingen sjanser i det hele tatt, men på tampen kom United til et par farlige situasjoner. Først prøvde Paul Pogba å curle i lengste hjørne fra 20 meter, men Liverpools stopperstjerne Virgil van Dijk headet unna til hjørnespark.

Noen minutter senere ble Lingard tredd gjennom av Romelu Lukaku. Innbytteren prøvde å runde Alisson, men ble effektivt stoppet etter glitrende keeperspill. Det var i den situasjonen Lingard fikk trøkken som avbrøt 26-åringens innhopp. Alexis Sánchez kom inn som erstatter.

Engelskmannen måtte nylig ut med skade i United 0-2-tap hjemme mot Paris Saint-Germain. Han mistet FA-cupseieren over Chelsea, men var søndag tilbake i troppen. Spørsmålet er om det var for tidlig.

Skapte lite

Det var noe forknytt over Liverpool på Old Trafford. Til tross for et overtak i banespillet kom gjestenes stjerneoffensiv til få sjanser. 20 minutter før slutt ropte Georginio Wijnaldum på straffe etter å ha headet ballen like utenfor. Liverpools midtbanemann mente McTominay holdt i drakta hans.

På den påfølgende corneren endte Joel Matips hodestøt like utenfor.

Kvarteret før slutt ble Matip presset av Chris Smalling til å sette ballen i eget nett, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Smalling sto på feil side.

Liverpool fikk i åpningsminuttet et indirekte frispark. United-kaptein Ashley Young slo et fryktelig tilbakespill da David de Gea så seg nødt til å redde med hendene. James Milner testet skuddfoten, men forsøket var håpløst og gikk rett i muren.

(©NTB)