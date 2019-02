Tarjei Bø vant også jaktstarten i åpent EM

sport

Storebror Bø droppet verdenscuprennene i Nord-Amerika og valgte åpent EM i Raubitsji utenfor Minsk til å lete etter formen. Etter sølv på normaldistansen i et renn der han var misfornøyd med skytingen har det løsnet i helgen.

Lørdag vant han med rask og offensiv skyting sprinten selv om han i motsetning til sine nærmeste konkurrenter måtte gå en strafferunde. Søndag gikk han ut først og skjøt fullt hus på de tre første skytingene før han kunne koste på seg en bom på siste stående.

Det holdt til klar seier 28,5 sekund foran russiske Matvei Elisejev. Håvard Gutubø Bogetveit fullførte en sterk norsk dag da han gikk seg opp fra 10.-plass og tok bronsen, 54,2 sekund bak.

– De flate partiene i denne løypa er ikke enkle når man går helt alene. Det blåste en del, og da er det lettere å gå sammen med andre. Likevel var det viktig å holde luken til de andre. Forfølgerne skjøt godt, så jeg hadde ikke mye feilmargin, sa Bø ifølge IBUs nettsted.

Han reiser hjem med to gull og en sølv etter tre individuelle renn.

En god test

– Det handlet ikke bare om å teste formen drøyt to uker før VM i Östersund. Forholdene endret seg dag for dag. Det blåste kraftig under normaldistansen, sporene var isete under sprinten, som føltes som et formel 1-løp. I dag var det vått og vindfullt, sa han.

– Om noen dager slutter jeg meg til verdenscuplaget igjen for å gjøre de siste VM-forberedelsene.

Russisk gull

I kvinneklassen ble det russisk seier ved Jekaterina Jurlova-Percht foran hviterussiske Jirina Krjuko og tyske Nadine Horchler, mens Karoline O. Knotten ble beste norske på femteplass. Ida Lien ble nummer sju og Jenny Enodd 25.

I klassen for menn ble Endre Strømsheim nummer 11 og Aleksander Fjeld Andersen 13.

(©NTB)