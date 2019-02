Zuccarello klar for sluttspilljagende Dallas Stars

sport

– Det har vært ni fantastiske år! New York, du har gitt meg så mye, og jeg kan ikke takke deg nok. Jeg har spilt med så mange gode spillere og møtt så mange folk jeg i dag kan kalle familie. Jeg kan ikke takke tilhengerne nok for støtten. Det har vært en ære, skriver Zuccarello på Instagram.

– Nå ser jeg fram til å komme til Dallas og skape nye minner. Jeg gleder meg til et nytt kapittel i livet mitt, men vil alltid ha New York i hjertet.

Dallas Stars bekreftet overgangen i en pressemelding natt til søndag norsk tid, og Rangers tok på sin Twitter-konto farvel med en av klubbens mest populære spillere.

– Zucc, fra ditt første mål (et vinnermål i forlengning) fanget du hjertene til RangersTown og fikk oss til å smile. Din kampvilje, din lidenskap, din ekstra innsats. En «Blueshirt» tvers igjennom. En gang Ranger, alltid Rangers. Vi takker deg, Zuuuuuuuuucc, sto det.

En av de beste

Sportsdirektør Jim Nill hos Dallas sier Zuccarello er en av de beste angrepsspillerne i ligaen, og sier han kommer til forbedre laget deres på mange måter.

– Han vil hjelpe oss både i fem mot fem, i overtallsspill og i straffeslagkonkurranser. Vi har sterk tro på kvalitetene i laget vårt, og vi ville støtte spillergruppen ved å hente en dynamisk spiller som Mats, sa han.

Stars hentet også backen Ben Lovejoy fra New Jersey Devils før mandagens overgangsfrist.

Klubben er tross 0-3-tapet for Carolina lørdag inne på sluttspillplass i Western Conference med ett poengs margin.

I bytte for Zuccarello får New York Rangers to valg i NHL-draftene i 2019 og 2020. De er i utgangspunktet i 2. og 3. runde, men oppgraderes til 1. runde dersom Stars kommer minst til semifinale i NHL-sluttspillet og Zuccarello spiller minst halvparten av kampene i de to første sluttspillrundene (2019-valget) og dersom Zuccarello forlenger med Stars etter sesongen (2020-valget).

Vil bli savnet

Flere av lagkameratene tok et følelsesmessig farvel, blant dem stjernekeeper Henrik Lundqvist og rekkekamerat Mika Zibanejad, som har herjet sammen med Zuccarello den siste tiden.

– En av de mest unike spillere og lagkamerater jeg har hatt. Jeg vil savne deg masse, skrev Lindqvist på Twitter med et bilde der han omfavner Zuccarello etter at Rangers spilte seg fram til Stanley Cup-finale i 2014.

– Det har vært mange følelser de siste dagene. Torsdag var det en spesiell følelse å vite at det kunne være siste gang jeg hadde ham til høyre for meg, sa Zibanejad.

Nordmannen har sørget for 37 poeng i de 46 kampene han har spilt denne sesongen. I hele hans Rangers-karriere har han stått for 352 poeng i til sammen 509 grunnseriekamper, samt 31 poeng i 60 sluttspillkamper.

Ifølge det norske ishockeynettsiden nitten.no kan nordmannen spille for Dallas allerede i Chicago søndag, eventuelt mot Las Vegas tirsdag.

Etter torsdagens 1-4-tap mot New Jersey sa Zuccarello til NTB at han har hatt veldig mange fine år i klubben. På spørsmål om de pågående kontraktsforhandlingene sa han: – Det er ikke så mye usikkerhet. Det er tre dager igjen til jeg mest sannsynlig ikke spiller her lenger.

