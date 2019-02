Dallas Stars hentet ingen Zuccarello-erstatter

sport

– Han har vært hos legene i dag, så får vi ta det derfra. Det er snakk om en brukket arm. Slik det ser ut nå, er han ute i fire uker, bekrefter Dallas Stars-direktør Jim Nill i et intervju lagt ut på klubbens Twitter-konto.

Om Zuccarello må gjennom en operasjon, er foreløpig uklart.

Det ble spekulert i at nordmannens skade ville sende Texas-klubben ut på ny spillerjakt i timene før overgangsfristen i NHL løp ut mandag kveld norsk tid. Nill opplyser at Stars er fornøyde med stallen de har.

– Nei, vi satt stille i dag. Vi hadde mange diskusjoner, men til sjuende og sist gjorde vi alle våre overganger for noen dager siden. Vi kom til et punkt der vi anså oss komfortable med det vi har. Nå ser vi framover.

Dallas Stars ligger i øyeblikket inne på sluttspillplass i Western Conference med to poengs margin.

Under et døgn etter at Zuccarello ble klar for Stars, fikk han en hendelsesrik debut søndag. 31-åringen sto for både målgivende pasning og scoring i 4-3-seieren borte mot Chicago Blackhawks. Han ble også kåret til banens beste.

Men det som så ut til å bli en herlig start på en ny tilværelse etter ni år i New York Rangers, endte til slutt med en stor nedtur for Zuccarello. Han måtte av isen med en skade i armen etter å ha blokkert et skudd fra Blackhawks-spiller Connor Murphy mot slutten av midtperioden.

I verste fall blir det bare med den ene kampen for Dallas Stars. Klubbens sesong er over i starten av april om den ikke tar seg til NHL-sluttspillet.

Zuccarello forlot New York Rangers som en publikumsfavoritt. Han fikk 509 kamper for storklubben, og var svært godt likt både blant medspillere og supportere.

