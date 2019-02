Gode VM-tall for NRK

sport

NRK kan si seg godt fornøyd med åpningshelgen i ski-VM i Seefeld. Under søndagens finaler i klassisk lagsprint hadde statskanalen et snitt på 1.060.000 seere, en markedsandel på 87,5 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Da tok Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen gull for herrer, mens Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla ble nummer tre i dameklassen.

Dagen før spurtet Sjur Røthe inn til gull på 30 kilometer fellesstart. Det ble fulgt av 851.000 TV-seere, en andel på 90,9 prosent. Tidligere samme dag gikk Therese Johaug inn til overlegen seier på 15 kilometeren, noe som 790.000 seere fikk med seg.

Ifølge avisen nyter TV 2 fortsatt godt av at Ole Gunnar Solskjær har ansvaret for Manchester United. På betalingskanalen for Premier League så 228.000 mennesker på 0-0-kampen mot Liverpool, mens 119.000 brukere fulgte oppgjøret på TV 2 Sumo.

