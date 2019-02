Larvik i krise fristiller samtlige

sport

Spillere og ansatte fikk beskjeden under et allmøte.

– Klubben har over tid ikke lykkes i tilstrekkelig grad i vårt inntektsskapende arbeid. Det har medført en svært presset likviditetssituasjon som gjør at vi nå innfører umiddelbar betalingsstopp, sier Larviks daglige leder Pål Albertsen i en pressemelding.

Der kommer det også fram at alle ansatte vil bli fristilt, men presiserer at klubben vil fortsette å spille kamper som planlagt.

– Vi er svært lei oss for alle dette rammer. Vi arbeider med en plan for videreføring av klubben. Det krever dessverre disse tiltakene nå, sier Albertsen.

Larvik var i en årrekke Norges suverent beste håndballag på kvinnesiden. I 2011 gikk klubben hele veien og vant mesterligaen. De siste årene har LHK slitt tungt økonomisk, og forrige sesong ble klubben vippet ned fra tronen av Vipers Kristiansand.

Krisen gir en helt ny hverdag i Larvik Håndballklubb. Fristillingen gir spillerne mulighet til å nekte å spille videre og finne seg en ny arbeidsgiver, men overgangsfristen gikk ut 15. februar.

– Dette innebærer at vi har satt et punktum for slik klubben er blitt drevet. Vi ser på muligheter for å drive klubben videre med et annet fokus og på en måte for å få klubben tilbake der den hører hjemme. Får vi til det, så er det gøy, hvis ikke, så er det slutt, sier Albertsen til Aftenposten.

(©NTB)