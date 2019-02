Simeone i trøbbel etter kontroversiell jubelfeiring

sport

Argentineren klarte ikke å holde igjen da et sent mål fra midtstopperen José Giménez tok Atlético i ledelsen i 2-0-seieren i den første av to kamper i mesterligaens åttedelsfinale. I ren eufori vendte Simeone seg mot egne fans og tok et skikkelig grep rundt sine edlere deler.

Han forklarte etter kampen at han ville illustrere motet Madrid-laget utstrålte mot Juventus. To dager senere beklaget han oppførselen, men det var ikke nok til å stoppe Det europeiske fotballforbundet (UEFA) fra å opprette disiplinærsak.

Simeone er anklaget for å ha gjort en «uanstendig gest». Det er uklart når UEFA vil komme med en avgjørelse, men Atlético-treneren står i fare for å bli utestengt i én eller flere europacupkamper. Det vil i så fall ikke være første gang.

Forrige sesong ble Simeone utelukket i fire kamper da han ble bortvist fra sidelinjen under 1-1-møtet med Arsenal i det første semifinaleoppgjøret i europaligaen. Han måtte noen uker senere se Atlético vinne finalen fra tribuneplass.

UEFA har for øvrig også åpnet sak mot Juventus-trener Massimiliano Allegri for å ha kommet for sent ut på banen før kampstart.

Returoppgjøret mellom Atlético Madrid og Juventus spilles i Torino 12. mars.

(©NTB)