Zuccarello banens beste i debuten, men ut med skade

Bare et døgn etter at Mats Zuccarello ble offentliggjort som Dallas Stars-spiller, var nordmannen i aksjon for sin nye klubb. Og det ble en hendelsesrik affære for 31-åringen.

Zuccarello sto for både målgivende pasning og scoring i sin første kamp. Han ble kåret til banens beste.

– Det var spennende. Det er gøy å være her. Jeg kan si med en gang at det er et bra lag, føltes som vi spilte en god kamp, sier han ifølge nhl.com.

Så kom nedturen da han måtte av isen. Han blokkerte et skudd og så ut til å ha store smerter i hånden. Ifølge VG skal det være snakk om et brudd i høyrearmen.

– Det er skikkelig, skikkelig trist akkurat nå at dette skjedde, men forhåpentligvis kommer jeg raskt tilbake, sa Zuccarello like etterpå.

Dallas Stars skriver på Twitter etter undersøkelser at Zuccarello måtte stå over den siste perioden med «skade i overkroppen». Det opplyses at han vil være ute med skaden i fire uker.

Målpoeng etter 11 minutter

Drøye 11 minutter var spilt da 31-åringen sikret sitt første målpoeng for Dallas. Zuccarello var nest sist på pucken da Radek Faksa satte inn 1–0. Senere i perioden økte Stars ledelsen til 2–0.

Bare ett minutt og 44 sekunder inn i den andre perioden kom kampens store øyeblikk med norske øyne. Da økte Mats Zuccarello til 3–0.

Men Chicago Blackhawks ga overhodet ikke opp. Bare et drøyt minutt senere reduserte de til 3-2, og i begynnelsen av avslutningsperioden satte Jonathan Toews inn 3–3 for hjemmelaget.

Det skulle uansett bli jubel for Dallas. Omtrent halvspilt i den tredje periode sørget Jason Spezza for 4–3 etter overtallsspill.

Rangers-profil brast i gråt

Mats Zuccarello forlot New York Rangers som en publikumsfavoritt. Han fikk 509 kamper for storklubben, og var svært godt likt både blant medspillere og supportere.

Flere uttrykte følelser etter at nordmannen forlot klubben. Stjernekeeper Henrik Lundqvist la i hvert fall ikke skjul på at han kom til å savne Zuccarello. Sammen har de to arrangert veldedighetskamper i Norge i flere år, og har vært gode venner utenfor banen.

Da han i et intervju med MSG Networks ble spurt om hva Zuccarello har betydd både på og utenfor banen, brast Lundqvist i tårer.

– Jeg … Det er tøft. Han er en god venn. Beklager. Jeg klarer ikke å gjøre dette, sa en gråtkvalt Lundqvist.

