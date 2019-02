Gray og Vardy ordnet etterlengtet Leicester-seier

sport

Demarai Gray og Jamie Vardy scoret for hjemmelaget i seieren som kom få timer etter at det ble klart at Brendan Rodgers blir Leicesters nye manager.

– Vi har spilt bra, men vi har ikke fått resultatene vi ønsker i det siste. I dag visste vi at vi bare måtte skaffe et resultat, og vi holdt sammen for å gjøre det, sa Gray, ifølge BBC.

– Vi ser alle fram til å jobbe med den nye manageren. Jeg har sett ham lede flere topplag, og han har særlig vært god med unge spillere, fortsatte han om nyesjefen Rodgers.

Pangstart

Sistnevnte leder laget først søndag mot Watford og satt på tribunen tirsdag kveld. Mot Brighton var det i stedet Adam Sadler og Mike Stowell som ledet «revene».

Og de kunne tidlig glede seg over scoring på hjemmegress. Snaut ti minutter var spilt da Brighton-forsvaret lot seg fullstendig overliste av en stikker fra Youri Tielemans til Gray. Kantspilleren var brått helt alene med Mathew Ryan og kunne sette inn 1-0-målet.

Gray og Leicester skulle få flere sjanser, mens også Brighton hadde to store muligheter før pause, men det ble stående 1-0 helt til kampens 63. minutt. Da slo en rutinert målscorer til for gjestene.

Matchvinner Vardy

James Maddison fikk ballen fra Ricardo Pereira og spilte videre til Jamie Vardy på høyresiden. Sistnevnte hamret inn 2-0-målet i nærmeste hjørne.

Det skulle imidlertid bli ny spenning i kampen bare to minutter senere. Etter litt «klabb og babb» rundt Leicester-boksen fikk Davy Pröpper ballen, og nederlenderen gjorde en god jobb med å ta seg inn i feltet og overliste Kasper Schmeichel.

Leicester holdt unna mot slutten og kunne dermed innkassere sin første seier siden 1-0-triumfen mot Everton 1. januar.

Huddersfield-sjokk

Everton tok for øvrig en sterk borteseier mot Cardiff tirsdag kveld. Gylfi Sigurdsson scoret to ganger, mens Dominic Calvert-Lewin puttet på en scoring på slutten da gjestene vant 3-0.

Bunnlaget Huddersfield tok sin første ligaseier siden 25. november takket være en overtidsscoring mot formsterke Wolverhampton. Steve Mounié satte inn kampens eneste mål etter en retur.

Vertene ligger uansett helt sist i ligaen med fattige 14 poeng fra 28 kamper. Opp til trygg plass skiller det elleve poeng.

Newcastle stoppet Burnley

Newcastle tok en viktig 2-0-seier hjemme mot formsterke Burnley og samtidig et solid steg opp fra nedrykksstriden i Premier League.

Tirsdagens trepoenger – etter scoringer av Fabian Schär og Sean Longstaff – sørget for at Rafael Benitez menn har 31 totalt, seks flere enn Cardiff på den siste trygge plassen.

