Lundby og Norge tok historisk VM-bronse

sport

Anført av Maren Lundby, som hoppet best av de norske jentene, tok Norge bronse i den første lagkonkurransen for kvinner i et VM noensinne.

Det skjedde etter at de lå an til sølv etter den første omgangen.

Anna Odine Strøm, Ingebjørg Bråten, Silje Opseth og Lundby var til slutt 22 poeng bak Tyskland, som innfridde favorittstempelet og tok gull. Østerrike ble nummer to, 18,6 poeng bak tyskerne.

Jubelscener

At de norske jentene falt fra sølv- til bronseplass i løpet av finaleomgangen, virket ikke å legge noen demper på medaljefesten.

– Vi har vunnet bronse. Jeg har ikke ord, de har levert så sinnssykt bra. Vi står som et lag og tar medalje når det gjelder som mest, det er helt rått. Jeg er så imponert over hele laget, sa en lykkelig Opseth til NRK etter at bronsemedaljen var i boks.

– Det er verdens beste lag som tar bronse i dag, hevdet en stolt Bråten.

– Dere er så gode, jeg er så stolt av dem. Dette klarte vi sammen. Vi har vunnet bronsemedalje, dette hadde jeg ikke trodd. Jeg vet ikke hva jeg skal si, supplerte Strøm.

Lundby lengst

I den første omgangen hadde alle de fire norske hopperne gjennomført meget gode hopp. Aller best var Lundby, som hoppet bakken ned og noterte seg for bakkerekord med 108 meter. Med fire av åtte hopp gjennomført var Norge bare 10,2 poeng bak Tyskland, og sju poeng foran Østerrike.

I den første puljen i 2. omgang hoppet Strøm to meter lenger enn tyske Juliane Seyfarth. Det gjorde at Norge bare var 3,3 poeng bak Tyskland etter fem av åtte hopp.

– Teknisk kunne jeg gjort det bedre, men vi har vunnet bronsemedalje. Vi må feire litt. Langrennsløperne har vært flinke, så vi må gratulere dem. Og vi har tatt medalje, sa Strøm.

Østerrike snek seg forbi

Bråten, som ble sett på som det svakeste kortet før lagkonkurransen, landet bare på 90 meter i sitt andrehopp, som gjorde at Østerrike gikk forbi Norge og Tyskland dro ifra. Halvveis i omgangen hadde ledelsen til Tyskland økt til 32 poeng, mens Østerrike avanserte på resultatlistene og var 12,7 poeng foran Norge.

Opseth strakte seg til 94,5 meter under tunge forhold. Før Lundby skulle avslutte ballet var Norge 11,8 poeng bak Østerrike.

Lundby klarte ikke å hente inn ledelsen til Østerrike, selv om hun hoppet godt. Med vanskelige forhold landet hun på 100,5 meter, før hun ble overfalt av jublende norske lagkamerater. Veteranen Daniela Iraschko-Stolz hoppet akkurat langt nok til å sørge for sølv til Østerrike.

Allerede onsdag er det ny konkurranse for kvinnene. Da er det hopp i normalbakken som står på programmet.

(©NTB)