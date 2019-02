Thoresen forlenger med ishockeylandslaget

sport

Thoresens kontrakt går opprinnelig ut etter årets VM, men tirsdag melder Ishockeyforbundet i en pressemelding at kontrakten forlenges med ytterligere to år.

– Landslaget er inne i et lite generasjonsskifte, og vi mener det er viktig med kontinuitet i en slik fase, sier generalsekretær i NIHF Ottar Eide.

– Vi mener videre at Thoresen er rett mann til å lede landslaget i to nye sesonger med VM i 2020 og 2021 samtidig som det også bli en OL-kvalifisering i 2020, fortsetter han.

Thoresen startet sin landslagstrenerkarriere med OL-kvalifisering på hjemmebane i 2016, der laget kvalifiserte seg til OL i Pyeongchang i 2018. Med Thoresen bak roret tok landslaget seg til kvartfinale i OL, som foreløpig beste resultatmessige prestasjon.

Petter Thoresen har tidligere trent Storhamar og Vålerenga, som han begge ledet til norske mesterskap. Hans siste klubbtrenerjobb var fem år for Stavanger Oilers. Under hans ledelse vant klubben to seriemesterskap og fem norgesmesterskap

