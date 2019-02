Markeng får sin VM-debut, Granerud vraket

sport

Det ble klart etter hopptreningen i Seefeld onsdag kveld.

Totningen Markeng får dermed sin VM-debut etter at han var reserve under storbakkerennet. Under tirsdagens trening hadde han det femte beste hoppet i første treningsomgang.

Granerud får dermed ikke hoppe. Sammen med Markeng er det Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson som skal hoppe.

Markeng har så langt ikke hoppet i VM, men skapte likevel overskrifter da han under trening i Bergiselbakken stupte over reklameplakatene i bunnen av bakken.

Det er østerrikske Stefan Kraft som er tittelforsvarer i fredagens renn i normalbakken i Seefeld.

