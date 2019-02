Sarri fikk pusterom med derbyseier

sport

Chelsea avgjorde London-derbyet takket være Pedros scoring etter en snau time og Kieran Trippiers komiske selvmål i sluttminuttene. Seieren kom etter et par blytunge uker for Sarri, som har fått et stadig større press på seg for hver dag som har gått.

Før pause hadde begge lag hver sin ball i metallet. Gonzalo Higuain traff stolpen etter seks minutter, mens Harry Winks hamret til fra langt hold og så ballen gå i tverrliggeren.

Chelsea fikk gjennombruddet etter 57 minutter. Fra kort hold kranglet Pedro inn 1-0. Han fintet seg gjennom Tottenham-forsvaret og skjøt ballen i mål via beina til gjestenes målvakt Hugo Lloris.

Vraket Kepa

Nervene blant Stamford Bridge-publikummet forsvant med Trippiers klønete tilbakespill i det 84. minutt. Full kommunikasjonssvikt førte til at Trippier valgte tilbakespill, og det gikk helt feil. Med den manøveren sendte han ballen forbi Lloris og i eget nett.

Sarri valgte å vrake Kepa Arrizabalaga i Chelsea-målet i onsdagens storkamp. Det skjedde etter at spanjolen nektet å la seg bytte på tampen av ekstraomgangene i ligacupfinalen mot Manchester City sist helg. Willy Caballero fikk i stedet en sjelden Premier League-sjanse, og Argentina-veteranen takket for tilliten med å holde nullen.

Med seieren ligger Chelsea fortsatt på 6.-plass med 53 poeng, men er kun tre poeng bak tabellfirer Arsenal med én kamp mindre spilt. Imellom ligger Manchester United med 55 poeng.

Lekte seg

Tottenham er treer, men har nå tapt to strake seriekamper. Sist helg ble det 1-2 borte mot Burnley, og med det har klubben falt helt av gullstriden som nå står mellom Liverpool og Manchester City.

Arsenal lekte seg til en ny hjemmeseier i møtet med Joshua King og Bournemouth. Mesut Özil startet målshowet etter sju minutter, og til slutt skulle også Henrikh Mkhitaryan, Laurent Koscielny, Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette få nettsus.

Lys Mousset scoret gjestenes trøstemål i 1-5-tapet. Scoringen var det 1000. Arsenal har sluppet inn i Premier League-æraen, ifølge Opta.

King spilte samtlige minutter for Bournemouth.

