Solskjær innrømmer å ha kjørt spillerne hardt

United ser ut til å i verste fall stille uten ni av sine sentrale spillere til eliteseriekampen mot Crystal Palace onsdag. På skadelista står Juan Mata, Ander Herrera og Jesse Lingard, alle pådro seg hamstringskader i 0-0-kampen hjemme mot Liverpool i helga. På spørsmål om det er en sammenheng mellom skadene og hardkjør på trening kommer bekreftelsen overfor BBC.

– Det er sannsynligvis en sammenheng, ja, sier den vikarierende treneren.

Løpe mer og fortere

Under lagets forrige trener, José Mourinho, var Uniteds løpsstatistikk blant de dårligste i Premier League, både når det gjaldt tilbakelagt antall kilometer per spiller og antall sprinter.

Solskjær har aktivt gått inn for å endre på det, men det har kostet å kjøre laget hardt.

Nemanja Matic, Phil Jones, Antonio Valencia, Anthony Martial og Matteo Darmian må også stå over kampen på Selhurst Park, mens Marcus Rashford må gjennom en test for å se hvordan det går med ankelskaden han fikk da han ble taklet av Liverpools Jordan Henderson søndag.

Resultater

Spørsmålet er om hardkjøret har båret frukter, midt på vinteren og alt? Vel, totalt tilbakelagt antall kilometer per kamp for hele laget har vært 107,7 kilometer per kamp under Solskjær, som faktisk er en nedgang fra 108,1 kilometer per kamp mens Mourinho styrte skuta denne sesongen.

Antall sprinter per kamp på laget har derimot økt, fra 98,6 i snitt under Mourinho per kamp til 108,6 per kamp under Solskjær.

– Når gjør du forandringen? Venter du til forsesongen og tror at du vil få til endringer ved å ikke be dem løpe? Eller begynner vi nå og viser dem hva som kreves i intensitet og hvordan vi vil at de skal spille, spør Solskjær retorisk.

– Dere har sett hva jeg valgte.

