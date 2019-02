Sundby lyktes til slutt, tok sitt første individuelle VM-gull på 15-kilometeren

sport

Sundby åpnet beskjedent og lå på 3.-plass, 13,9 sekunder bak Aleksandr Bessmertnykh, etter 9,8 kilometer, men nærmet seg kilometer for kilometer, meter for meter, på slutten av løpet.

I mål var 34-åringen 2,9 sekunder foran russeren. Seieren er Sundbys første individuelle gull i et internasjonalt mesterskap, i hans sjette VM. Seieren var også Sundbys første denne sesongen.

– Dette var veldig spesielt. Jeg hadde ikke trodd det skulle være så mye følelser involvert i idrett, men det var en spesiell følelse, sier Sundby til NRK etter målgang.

– Jeg hadde håpet at dette skulle skje før, jeg har jobbet ekstremt hardt. Og så kommer det i år, liksom. Det er helt sykt, jeg skjønner ingenting. Jeg er «speechless», fortsetter Sundby, som spøkte med kongeparet etter målgang.

– Det var middagen i går som gjorde det, sa kong Harald til verdensmesteren.

Bak til 13 km

Bessmertnykh ledet på samtlige passeringer fram til 13 kilometer, og var på det meste 18,3 sekunder foran Sundby, etter 7,5 kilometer. Russeren fikk det tøft på slutten, men tok sølv og tangerte med det sin beste plassering i et individuelt renn i karrieren. Den regjerende verdensmesteren Iivo Niskanen tok bronse.

– Det var hardt. Jeg følte meg bra, men jeg byttet ski rett før løpet. Jeg tror det skilte gull og bronse. Bronse smaker ikke like godt. Gratulerer til Sundby, det må ha smakt godt etter alle de årene, sier en veldig skuffet Niskanen til NRK etter bronsen.

Didrik Tønseth lå lenge an til å kjempe om medalje. Han var nummer tre etter 13 kilometer, bare 7,1 sekunder bak Bessmertnykh. På de siste to kilometerne kollapset nordmannen, som til slutt ble nummer fem, hele 24,3 sekunder bak Sundby.

– Jeg gikk tom for luft. Jeg følte jeg hadde et storløp, men plutselig var det slutt. Kjedelig, men artig at Martin tar det, det er fortjent. Jeg er stolt over laget og å være på lag med ham. Kanskje jeg var litt for ivrig, men jeg følte jeg fikk ut det jeg var god for. Jeg tømte ut alt jeg hadde, det holdt til 5.-plass, sier Tønseth.

Visste ikke

– Jeg hadde ingen formening om hvordan jeg lå an. Det var som alltid mange rare meldinger ute der. Jeg følte jeg var ordentlig seig de første 4-5 kilometerne. Det føltes ut som en møkkadag i dag. Så kjenner jeg det løsne ut på andrerunden og at jeg nærmer meg teten. Jeg trodde jeg kjempet om bronse. En helt sinnssyk følelse, sier Sundby.

I sin 20. start i et VM og OL tok han altså sitt første individuelle mesterskapsgull. Han har tidligere vunnet verdenscupen tre ganger, OL- og VM-gull i stafett og lagsprint, Tour de Ski sammenlagt, men aldri et individuelt VM-gull. Før 27. februar 2019.

Det var også Norges første VM-gull på distansen siden Oddvar Brå vant i 1982.

Sjur Røthe ble nummer sju, mens Emil Iversen endte på 10.-plass.

