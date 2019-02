Urutinert norsk tropp senket Danmark

sport

Røa-spillerne Utland og Therese Sessy Åsland sørget for snuoperasjonen og en flott start på Algarve Cup for Norge onsdag.

– Det var deilig å avslutte og få seieren. At man blir matchvinner, gjør jo at man får en bedre følelse, sa matchvinner Utland til NRK etter kampen.

Scoringen var tromsøværingens tolvte for landslaget. Lagvenninnen Åsland scoret på sin side sitt første da Røa-duoen sikret 2-1-seieren.

– Det er kjempegodt med seier. Vi startet kampen ganske bra. Så mistet vi litt fart da Danmark scoret og det var litt vanskelig i en periode i 1. omgang. Etter pause hadde Cecilie noen ekstremt viktige redninger. Så tok vi oss fint inn i kampen og avsluttet på en bra måte, oppsummerte landslagstrener Martin Sjögren.

Frisparkperle

Tross en frisk norsk åpning var det Danmark som tok ledelsen. Nadia Nadim utnyttet at Cecilie Fiskerstrand sto på halvdistanse ved å lobbe ballen elegant over sisteskansen og i mål etter et drøyt kvarter.

Nadim hadde mulighet til å bli tomålsscorer ved to anledninger like etter pause, men Fiskerstrand var godt med på notene.

Kvarteret før slutt sørget Åsland for balanse i regnskapet med et utsøkt frispark fra 20 meter. Det var Røa-spillerens første landslagsmål i hennes tredje landskamp.

Det så lenge ut til å gå mot uavgjort, men på overtid var det en annen Røa-spiller scoret. Da danskenes sisteskanse ga retur på et skudd fra Amalie Eikeland, pirket Utland inn den avgjørende scoringen til stor jubel for de norske fotballkvinnene.

Urutinert startellever

Norge har dermed gode muligheter for en bra plassering i årets Algarve Cup. Med seier mot Kina fredag er muligheten for finale stor. Finale og øvrige plasseringskamper spilles onsdag.

– Vi har kamp allerede på fredag, så vi må stille med to litt forskjellige lag, men er her for å vinne kampene også. Jeg har ekstremt stor tiltro til gruppen vi har. Det siste halvannet har vi blitt bedre og bedre og fått større bredde, sa Sjögren.

Det var et ungt og relativt uerfarent norsk lag som fikk bryne seg på Danmark. Startelleveren hadde mindre enn ti landskamper i snitt. Matchvinner Utland var mest erfaren med sine 37, mens Kolbotn-spiller Karina Sævik debuterte.

