Larviks styreleder om konkursfaren: – Det er få lyspunkter

– Det er et styremøte på tirsdag, og der skal vi beslutte en innstilling til årsmøtet om oppbud eller ikke. Sånn som situasjonen er nå, ville jeg sagt ja til oppbud, med mindre det ramler inn en million i løpet av natten, sier Svendsen til NTB i en spøkefull, men samtidig alvorlig tone etter Larviks møte med banken.

– Det er ikke mange lyspunkter nå, nei, det er ikke det, fortsetter hun.

Klubbens spillere ble mandag fristilt fra sine kontrakter da det ble innført full betalingsstopp.

TV 2 erfarer at gjelden til ulike leverandører kan være på nærmere to millioner kroner. Lønn kun for februar og mars er på godt over en million. I tillegg kommer feriepenger.

Det betyr at LHK, som driver for kreditors regning, har et kortsiktig behov for å få inn om lag fire millioner kroner bare til å dekke de nærmeste utgiftene.

– Det beste vi kan håpe på nå, er at noen ser verdien i klubben og at de ser verdien i de unge fremadstormende jentene. Vi gir oss uansett ikke før siste spikeren i kista sitter, sier Svendsen.

