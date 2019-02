Riiber avgjorde i spurten og vant VM-gull i kombinert

sport

Riiber kom til VM som stor favoritt etter å ha herjet i verdenscupen hele sesongen, men han ble bare nummer fem i storbakkekonkurransen. Under OL i fjor ble det to sure fjerdeplasser i de individuelle øvelsene. Denne gangen levnet ikke verdenscupvinneren noen tvil. Heming-løperen ga ikke konkurrentene noen sjanse da han spurtet inn til sin første VM-tittel.

– Nå har jeg det ubeskrivelig bra. Det gikk akkurat som jeg ønsket. Det var deilig med gode klemmer. Det er godt etter hele denne perioden i Seefeld, sa Riiber til NRK.

Han fant seg aldri til rette i Bergisel, men i OL-bakken i Seefeld følte han seg med gang mer hjemme.

– Det har vært en lang og tøff vei med mye motgang. Denne sesongen har det derimot gått min vei, sa Riiber.

Sølvet gikk til Østerrikes Bernhard Gruber, mens japanske Akito Watabe tok bronsen.

Riiber la grunnlaget da han holdt hodet kaldt i hoppingen. Han landet på 107 meter under ikke altfor gunstige forhold og sikret seg retten til å gå ut først i langrennet.

– Helt spesielt, og irritasjonen fra forrige dagen er borte, sa kombinertsjefen Ivar Stuan.

– Vi har stolt på gutten, og han stolte på seg selv. Jeg kan ikke helt beskrive det, sa landslagstrener Kristian Hammer.

Brøt tysk dominans

– Dette betyr utrolig mye. Tyskerne har fått ti på rad, men nå har det snudd. Nå får vi litt mer oppmerksomhet rundt kombinert, og han er en virkelig «champ», sa Stuan.

Hjemmehåpet Franz-Josef Rehrl gikk ut sju sekunder bak Riiber i langrennet, men hadde tatt igjen nordmannen før det var gått to minutter. Rehrl fikk det derimot tungt på andrerunden, og det var Bernhard Gruber og Akito Watabe som ble farligste utfordrere.

Etter 6,5 kilometer hadde Watabe og Gruber sluttet seg til Rehrl og nordmannen, og det var en kvartett i gullkampen. Ut på sisterunden var det bare tre løpere igjen.

Gruber og Watabe kom sammen med Riiber inn på oppløpet, men ble parkert i spurten og slått med henholdsvis 1,4 og 4,6 sekunder.

Tyskland har dominert i mesterskap, men torsdag ble Johannes Rydzek beste tysker på 8.-plass.

Bjørnstad på sjette

Trønderen Espen Bjørnstad fikk det endelig til å stemme i hoppbakken og gikk ut som nummer to bare 6 sekunder bak landsmannen, men hadde ingen stor dag i sporet. Allerede etter en kilometer var avstanden nesten 25 sekunder. Han skjerpet seg og tok 6.-plassen.

Det var lenge uklart om Jørgen Graabak skulle delta etter at han falt stygt under onsdagens trening. Trønderen gikk ut 1.31 bak Riiber på 27.-plass og gikk seg til slutt opp til 9.-plassen.

Jan Schmid, som tok sølv både i det første individuelle rennet og sammen med Riiber på lagsprinten, endte på 21.-plass etter å ha vært 16. best i bakken.

Norge tok sin første individuelle VM-seier siden Bjarne Engen Vik vant i Lahti i 2001.

