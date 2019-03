«Dopinglegen» Schmidt samarbeider med politiet

sport

– Han vil bli varetektsfengslet, og han plasseres i München-Stadelheim-fengselet. Han samarbeider fullt ut med etterforskerne, og det står etter forholdene bra til med ham, sier advokat Andreas Kreysa til den tyske avisen Bild.

Ifølge den østerrikske avisen Kronen Zeitung kan det utløse et «skred» av dopingavsløringer dersom Schmidt virkelig legger alle kort på bordet. Han skal i årevis ha hjulpet et stort antall idrettsfolk å dope seg.

Bild skriver fredag om «idrettsmedisinerens absurde verden» og hevder blant annet at han ved ett tilfelle ga utøvere blodoverføringer i en bobil fordi det ikke var noe hotellrom å oppdrive på det aktuelle stedet.

Avisen skriver at Schmidt og hans mor, som også er idrettslege, har oppgitt at de har det medisinske ansvar for 50-60 profesjonelle utøvere innen blant annet svømming, sykling, fotball, håndball og friidrett.

Heidrun Schmidt, som i likhet med sønnen har en praksis i Erfurt, skal ikke være mistenkt i dopingsaken.

Risikerer ti års fengsel

Schmidt og en av hans hjelpere ble pågrepet i Erfurt onsdag, mens to andre tyskere som skal ha vært tilknyttet deres operasjon ble pågrepet i Seefeld. De vil ventelig bli begjært utlevert til Tyskland, der alle fire risikerer fengsel i inntil ti år.

Det opplyser Anne Leidling, som er talskvinne for påtalemyndigheten i München. De fire er eller vil bli siktet etter Tysklands antidopinglov som ble innført i 2015.

De fem utøverne som er pågrepet i Seefeld kan ikke straffes for brudd på Østerrikes antidopinglov, men de er siktet for bedrageri etter paragrafer med strafferamme på tre års fengsel.

Tidligere anklager

Schmidt var tidligere lege for sykkellagene Gerolsteiner og Milram. I 2009 anklaget proffsyklisten Bernhard Kohl ham for å ha prøvd å overtale ham til å benytte bloddoping med begrunnelsen at han ikke kunne være den eneste i laget som ikke gjorde det, ifølge Bild.

Kohl hevdet at Schmidt aktivt bidro til å dope ryttere under Tour de France i 2008, noe legen kategorisk benektet.

Hans praksis i Erfurt var inntil torsdag offisielt medisinsk senter for det regionale idrettsforbundet i Thüringen, men ble fratatt lisensen med umiddelbar virkning etter onsdagens pågripelser.

