Jerv trekkes inn i mulig kampfiksingsskandale

sport

Jerv vant kampen etter en scoring i det 89. spilleminutt. Like før var det blitt spilt store summer på seier for det norske 1. divisjonslaget, skriver Bergensavisen, som var de første som omtalte saken i Norge.

Måten Ventspils fremsto i de avgjørende minuttene er en annen årsak til at det er mistanke om kampfiksing.

– I kampens hete så det ut som Ventspils pumpet alle mann i angrep i et forsøk på å vinne. Det resulterte i at vi i siste liten fikk seks store sjanser alene med keeper. I ettertid har dommerteamet kommet fram til at opptreden til Ventspils var mistenkelig, og de skal ha meldt kampen inn til UEFA som mulig kampfiksing, sier Jerv-trener Arne Sandstø til BA.

– Vi har fått bekreftet at det i forbindelse med vår kamp mot Ventspils i går er mistanker om kampfiksing. Nå jobbes det med å finne ut hva som er årsaken til de mistankene, sier daglig leder i Jerv, Christopher MacConnacher til avisen.

NFF bekrefter også til Bergensavisen at kampen er meldt inn som et potensielt tilfelle av kampfiksing.

Ventspils avfeier på det sterkeste at kampen mot Jerv var fikset.

– Vi stilte en blanding av andrelag og tredjelag med mange unge spillere, fordi vi stiller det beste laget mot Molde i dag (fredag). Det ble noen sjanser på slutten, men keeperen vår gjorde to-tre store redninger. Jeg ser ikke problemet, det er uriktige påstander, sier klubbens presseoffiser Michael Korolov til Romsdals Budstikke.

Den latviske eliteserieklubben slo Molde 2-1 fredag. Christoffer Remmer sendte MFK i ledelsen, men to scoringer fra Aiyegun Tosin på få minutter sikret Ventspils seieren etter pause.

(©NTB)